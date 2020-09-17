من أجل قبرص.. ألمانيا وإيطاليا توجهان صفعة قوية لتركيا

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أجري اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حول تطورات أزمة شرقي المتوسط.

وقال الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، أمس الأربعاء، إن بلده مستعد للحوار مع تركيا لحل الخلافات لكن ليس تحت تهديدات.

وقال بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في نيقوسيا "للأسف تم أمس إرسال برقية إخطار ملاحي تركية (نافتكس) لتمديد فترة التنقيب غير القانوني بالسفينة ياووز على الرغم من أنه توجد في الوقت نفسه سلسلة مبادرات تسعى لإنهاء التحركات غير القانونية من جانب أنقرة وخفض التصعيد"، مشبيرا إلى أن تركيا تواصل استفزازاتها في شرق البحر المتوسط.

ومن جانبه، أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

ويدور خلاف بين تركيا واليونان وقبرص حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، مع استمرار أنقرة في التعدي على حقوق جيرانها.