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الدفاع الروسية تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بيرنج

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الروسية تعلن اعتراض قاذفتين أمريكيتين فوق بحر بيرنج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعترضت مقاتلة تابعة لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، قاذفتين أمريكيتين اقتربتا من الحدود الشمالية-الشرقية للبلاد فوق بحر بيرنج.

 

وأصدر المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسية، بيانًا قال فيه إن وسائل مراقبة المجال الجوي التابعة للجيش رصدت اليوم هدفين فوق المياه الدولية ببحر بيرنغ كانا متجهين نحو حدود البلاد.

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ-31" تابعة لأسطول المحيط الهادئ بمهمة تحديد هذين الهدفين ومنعهما من خرق الحدود.

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وذكرت إدارة الدفاع الروسية، أن الهدفين هما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز "بي-1 بي"، وواكبتهما المقاتلة الروسية حتى تم ابتعادهما عن الحدود، ثم عادت إلى قاعدتها.

 

ولفتت إدارة الدفاع الروسية، إلى أن المقاتلة نفذت مهمتها بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية للملاحة الجوية.

 

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