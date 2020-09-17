"ديناصور للبيع".. وتوقعات بسعر "خيالي"

عشاق الديناصورات على موعد مع مفاجأة مذهلة، في حال كانوا من أصحاب الملايين، إذ ستطرح واحدة من أكثر الهياكل العظمية اكتمالا في العالم، للديناصور "ستانلي"، في مزاد مقابل مبلغ يتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايين دولار.

وتطرح دار "كريستيز" هيكلا عظميا لديناصور من فصيلة الـ"تيرانوصور"، للبيع في مزاد في السادس من أكتوبر في نيويورك.

وأُطلق على التيرانوصور اسم ستانلي، نسبة لعالم الآثار الذي عثر على عظامه. وكان يتراوح وزنه بين 7 و8 أطنان، وطوله 12 مترا.

وقد اكتُشف الهيكل العظمي الذي يصب عمره إلى 67 مليون سنة، عام 1987 قرب مدينة بافالو، في ولاية ساوث داكوتا الأميركية.

وخصص علماء إحاثة من معهد البحوث الجيولوجية في بلاك هيلز في الولاية، أكثر من 3 آلاف ساعة عمل لنبش الهيكل العظمي، المؤلف من 188 عظمة، وإعادة تشكيله.

ومنذ ذلك الحين، استُخدم الهيكل لإعداد نماذج تحاكي هذا الديناصور في عشرات المتاحف العالمية الراغبة بالاحتفاظ بنسخة منه.

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وبعد محطة له في اليابان، يُعرض الهيكل العظمي منذ 1996 في متحف "بلاك هيلز إنستيتيوت".

وأوضح المسؤول عن قسم الأدوات العلمية والتاريخ الطبيعي في دار "كريستيز" في لندن، أن المزاد يقام إثر خلاف بين مديري المعهد.

ويتيح القانون بيع الهيكل العظمي إذا ما اكتُشف على أرض خاصة، وهو الحال مع هذا النموذج.

وتقدر قيمة الهيكل العظمي المتحجر بمبلغ يراوح بين 6 و8 ملايين دولار، مما من شأنه تحطيم السعر القياسي في هذا المجال، الذي حققه تيرانوصور آخر يعرف باسم "سو"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبيع "سو" في مزاد لدار "سوذبيز" في أكتوبر 1997، مقابل 8,4 ملايين دولار، في متحف فيلد للتاريخ الطبيعي في شيكاغو.

وعثر فقط على حوالي خمسين هيكلا عظميا لتيرانوصورات منذ أول نموذج في العالم سنة 1902.