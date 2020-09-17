المتحدث باسم نتنياهو : إيران وحزب الله يجندان عناصر لشن عمليات داخل إسرائيل

أكد عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، على مواصلة إحباط أى نشاط إرهابى أو تجسس لإيران وحزب الله، مشيرا إلى أن الجانبين يجندان عناصر لشن عمليات داخل إسرائيل.





وأضاف المتحدث باسم نتنياهو، أن حزب الله يعقد لقاءات فى دول مختلفة منها تركيا لتجنيد عملاء. يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، كان قد دعا الاتحاد الأوروبى إلى تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، وعدم التفرقة بين جناحى حزب الله العسكرى والسياسى.

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