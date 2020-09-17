بدعم من تركيا ولبنان.. إسرائيل تكشف مخططات إيران وحزب الله لشن هجمات داخلها

كشفت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مخططات لإيران وحزب الله، تهدف لتجنيد عناصر لشن عمليات وهجمات داخل إسرائيل.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن حزب الله يعقد لقاءات فى دول مختلفة منها تركيا لتجنيد عملاء؛ حسبما أفادت "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأكد جندلمان، خلال سلسلة من التصريحات على تليجرام، أن الشاباك "المخابرات" سيواصل عمله في إحباط "أى نشاط إرهابى أو تجسسي" لإيران وحزب الله وبما في ذلك أعمال تنطلق من الساحة التركية، بالإضافة إلى كشف كل الجهات المساعدة لهما في كل من إسرائيل والضفة الغربية.

وأشار المتحدث باسم نتنياهو إلى أن الجانبين يجندان عناصر فلسطينية وإسرائيلية لشن عمليات داخل إسرائيل، قائلا: "تم مؤخرا كشف النقاب عن نشاط لفيلق القدس الإيراني وحزب الله بهدف تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين ليقوموا بعمليات وهجمات داخل إسرائيل".

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وإلى ذلك، أشار إلى أنه تم اعتقال ياسمين جابر (من سكان البلدة القديمة في القدس التي تعمل في مكتبة إسرائيل الوطنية) في أغسطس الماضي، للتحقيق بعد الاشتباه بتجنيدها لصالح حزب الله.

وأكد جندلمان أنه أثناء التحقيقات تبين أن حزب الله ينظم مؤتمرات في لبنان، يشارك فيها شباب فلسطينيون، وذلك بهدف فرز المرشحين للتجنيد من داخل إسرائيل والضفة الغربية لتنفيذ "أعمال إرهابية" داخل إسرائيل.

وكانت إسرائيل حذرت مرارا في تصريحات سابقة "حزب الله" من اللعب بالنار، مؤكدة أنها لن تسمح له بتقويض أمنها بأي شكل من الأشكال.