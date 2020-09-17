تحذير شديد اللهجة من وزارة التعليم السعودية للطلاب

أصدرت وزارة التعليم السعودية عدد من التوجيهات اللازمة لكل المشاركين في العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية منها ارتداء الملابس المناسبة والجلوس بطريقة صحيحة، واختيار مكان مناسب لأجل التواصل المرئي ولا يؤثر على سير الدرس، والانضمام للحصة الافتراضية في وقتها والخروج منها بعد الانتهاء، وإغلاق المايك وعدم تشغيله إلا في حال المشاركة، وأن يكون النقاش مع الزملاء في حدود الدرس فقط.

وحثت عبر مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر" الوزارة الطلاب علي ضرورة احترام المعلم وقوانين الصف والتركيز مع المعلم وعدم الانشغال عنه بالألعاب والمواقع الأخرى.

كما أصدرت التعليم السعودية تحذيرات شديدة اللهجة من تسجيل أو تصوير الحصص الافتراضية ونشرها أو نشر فيديو أو صور لتعليم أو للمعلم أو للطالب، وعدم مشاركة الفيديو الذي يحتوي حقوق طبع نشر، ومنعت من استخدام برامج القرصنة أو سرقة هوية الآخرين، والحرص على عدم إفشاء بيانات تسجيل الدخول للحسابات، وتجنب نشر الشائعات أو مشاركتها.

وإختتمت وزارة التعليم السعودية مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة قائلة أن مهمة الطالب لا تتوقف عند حضور الدرس بل تمتد إلى التزامه بالأخلاقيات والأنظمة التقنية.