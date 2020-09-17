نفت وسائل إعلام لبنانية، صحة إندلاع النيران في مطار رفيق الحريري ببيروت حيث أكد الموقع أنه لا صحة لما يشاع.
وذكر موقع القوات اللبنانية ان الدخان المتصاعد سببه عطل في أحد المولدات التابعة لشركة طيران الشرق الاوسط الموجود خارج المطار.
وكان عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا مقطع فيديو لتصاعد الدخان من مطار رفيق الحريري الدولي بلبنان.
ويُشار الي ان الفترة الماضية كانت قاسية علي لبنان واللبنانيين بعد تفجيرات مرفأ بيروت التي تسبب في مقتل العشرات وجرح وفقدان الآلآف بالإضافة الي الحريق الذي نشب في أحد عنابر المرفأ.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بعد تفجير مرفأ بيروت.. حقيقة حريق مطار رفيق الحريري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.