البحرين وإسرائيل: القطاع السياحي سيشهد تطورا ملحوظا في ظل السلام

جرى اتصال هاتفي اليوم، الخميس، بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد بن راشد الزياني، ووزير السياحة الإسرائيلي أساف زمير حول سبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

ووفقا لصحيفة "الوطن" البحرينية، استعرض الجانبان، خلال الاتصال، جملة من الموضوعات التي يشهدها القطاع السياحي، وسبل تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين وإسرائيل في إطار اتفاقية السلام التي أعلن عنها مؤخرا.

وأكد الزياني وزمير على أن مثل هذه اللقاءات الودية لها عظيم الأثر في إثراء القطاع السياحي في ظل استقرار المنطقة والتحولات الإيجابية التاريخية الأالمر الذي سيسهم في إنعاش القطاع السياحي بشكل كبير.

وأعرب الجانبان عن تطلعاتهما لمزيد من التعاون في كلا البلدين وفتح المجال أمام الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

كما أشار وزير الصناعة والتجارة والسياحة لتطورات ومستجدات القطاع السياحي في مملكة البحرين والجهود التي تبذلها الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في سبيل تعزيز هذا القطاع ورفده بالمقومات التي من شأنها الارتقاء بالخدمات السياحية وترسيخ الصورة العريقة لمملكة البحرين المرحبة والجاذبة للزوار من المنطقة والعالم.

Advertisements

وتطرق الى أن المجال مفتوح لتطوير الحركة السياحية بين البلدين وتسهيل الإجراءات السفر الرسمية بينهما.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل.

وقال بيان أمريكي بحريني إسرائيلي مشترك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.

وتابع البيان: "هذا اختراق تاريخي لتعزيز السلام في الشرق الأوسط. إن فتح الحوار والعلاقات المباشرة بين هذين المجتمعين الديناميكيين والاقتصادات المتقدمة، سيواصل التحول الإيجابي للشرق الأوسط ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".