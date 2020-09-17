نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلحون مجهولون يقتلون 3 فلسطينيين شمال شرقي بيت لحم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق مسلحون مجهولون الرصاص، على شاب وفتاتين، كانوا بسيارة في واد النار شمال شرق بيت لحم بالضفة الغربية، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وأفادت وكالة معا الفلسطينية، نقلًا عن مصادر محلية، بأن أربعة أشخاص مجهولين، كانوا يستلقون سيارة غير قانونية أوقفوا مركبة وفتحوا النيران عليها، ما أدى إلى وفاة شاب وفتاتين.

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وذكرت الوكالة، أن الجريمة، وقعت على بعد أمتار من حاجز عسكري إسرائيلي يسمى حاجز وادي النار وفيه كاميرات مراقبة على مدار 24 ساعة.