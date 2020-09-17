الارشيف / أخبار عالمية

اشتعال ألعاب نارية في متجر بمحطة وقود غازية بأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتعال ألعاب نارية في متجر بمحطة وقود غازية بأمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة ديترويت الأمريكية، اليوم الخميس، إقدام شخص مجهول الهوية على وضع صندوق يحتوي على ألعاب نارية داخل متجر في محطة للوقود الغازي، قبل أن يقوم بإشعال الفتيل والهروب من المكان.

 

وكشفت الشرطة الأمريكية، أن الحادث وقع يوم الخميس 3 سمبتمر، ونشرت مقطع فيديو للشخص الذي قام بالواقعة وبعض الصور له التقطت عبر كاميرا المراقبة في المخزن، مطالبة المواطنين بالتعرف على المشتبه به وتقديمه للعدالة.

Advertisements

 

وأضافت الشرطة الأمريكية، الألعاب النارية تسببت في إتلاف سقف المتجر  وبعض الأضرار المادية، دون وقوع إصابات، ولم تصل إلى محطة تعبئة الوقود نفسها.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اشتعال ألعاب نارية في متجر بمحطة وقود غازية بأمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا