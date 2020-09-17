انباء عن توجه حكومي لالغاء الحجر المؤسسي على القادمين إلى الأردن

دوت الخليج :- تواترت انباء اليوم الثلاثاء عن توجه الحكومة لالغاء الحجر المؤسسي على القادمين من خارج الأردن .
وبحسب المعلومات : فانه سيتم اجبار القادمين من الخارج على العزل المنزلي لمدة 14 يوما .
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