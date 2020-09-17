عقوبات أميركية على شركتين في لبنان "على صلة" بمخابرات إيران

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على شركتين في لبنان مرتبطتين بالاستخبارات الإيرانية.
وقالت وكالة رويترز إن أميركا فرضت عقوبات مرتبطة بلبنان على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بالاستخبارات الإيرانية.
وأضافت أن العقوبات استهدفت شركتين متواجدتين في لبنان، ويتعلق الأمر بكل من "آرتش كانسلتينغ" و"معمار كنستركشن".
ويؤدي إدراج الخزانة الأميركية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعليا عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحذير المؤسسات غير الأميركية من التعامل معهم.
وتوترت العلاقة بين أميركا وإيران منذ 2018، بعدما انسحبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية عليها.
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