إعصار نادر يتجه نحو جزر اليونان.. وتحذير خطير لسكانها

استعدت اليونان، اليوم الخميس، لاستقبال نوع نادر من العواصف المدارية في البحر المتوسط يطلق عليها "ميديكين".

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، من المتوقع أن يضرب الجزر الأيونانية الغربية قبل وصوله إلى شبه جزيرة بيلوبونيز وحتى أثينا.

وحذرت السلطات اليونانية من أن العاصفة ستأتي برياح قوية وأمطار غزيرة قد تتسبب في فيضانات وانقطاع الكهرباء في مناطق معينة خلال اليومين القادمين.

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وناشد نائب وزير الحماية المدنية نيكوس هاردالياس سكان المناطق التي ضربتها الفيضانات في الماضي أو القريبة من الأنهار ومجاري المياه بالبحث عن أماكن بديلة، فضلا عن الحد من التنقلات غير الضرورية.

وقال المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيتساس إنه لا يمكن التنبؤ على وجه الدقة بشدة الإعصار ومساره.

وظهرت مثل تلك الأعاصير أول مرة في اليونان في عام 1995 لكن هاردالياس قال إن وتيرة مثل تلك الأحوال الجوية القاسية ازدادت في السنوات الأخيرة.