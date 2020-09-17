بعد فرض عقوبات على إيران ومليشياتها.. بومبيو: سنواصل فضح طهران

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستستمر في فضح سلوك إيران المشين.
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيان إيراني متورط في شبكة الأمن السيبراني العالمية".
وأضاف: "سنستمر في فضح سلوك إيران الشائن ولن نتوانى عن حماية وطننا وحلفائنا من المتسللين الإيرانيين".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت اليوم الخميس، عقوبات على مجموعة من الأفراد وكيانات لصلاتهم بمليشيا حزب الله وإيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنها فرضت عقوبات على 46 شخصًا وكيانين مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية.
فيما استهدفت العقوبات الأمريكية المرتبطة بلبنان شخصًا وشركتين هما آرش كونسالتين للدراسات والاستشارات الهندسية ومعمار للهندسة والمقاولات.
كما أدرجت اللبناني سلطان خليفة أسعد نائب رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله"، على قائمة العقوبات.
ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، في بيان إن "الولايات المتحدة مصممة على مواجهة الحملات الإلكترونية المصممة لتهديد الأمن وإلحاق الضرر بقطاع السفر الدولي".
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