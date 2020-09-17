أمريكا تتوعد النظام الإيراني: مستمرون في فرض العقوبات على طهران

أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، مواصلة فضح سلوك إيران، بالإضافة إلى استمرار فرض عقوبات على النظام الإيراني حتى يبتعد عن أجندته المزعزعة للإستقرار.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية تتعقب المنشقين والصحفيين والشركات الدولية.
وتابعت أن الاستخبارات الإيرانية جندت العديد من الشركات واستخدمت برامج لاستهداف المدنيين والشركات.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستستمر في فضح سلوك إيران المشين.
وقال بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيان إيراني متورط في شبكة الأمن السيبراني العالمية".
وأضاف: "سنستمر في فضح سلوك إيران الشائن ولن نتوانى عن حماية وطننا وحلفائنا من المتسللين الإيرانيين".
كانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت اليوم الخميس، عقوبات على مجموعة من الأفراد وكيانات لصلاتهم بمليشيا حزب الله وإيران.
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