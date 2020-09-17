نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتحار ثلاثة نازحين في العراق خلال شهر واحد في المقال التالي
وعبر بيان صحفي، قال الغراوي:"إن المفوضية وثقت انتحار ثلاثة نازحين في مخيمات النزوح خلال فترة لا تزيد على الشهر، في مخيمات النازحين الإزيديين في دهوك وجبل سنجار".
وأضاف:"الحالات الثلاث كانت ضحايا العنف والاسترقاق في حقبة داعش ممن يعانون آثارًا نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم وفقدانهم لذويهم وطول فترة تواجدهم في هذه المخيمات التي زادت في معاناتهم الإنسانية".
وطالب الغراوي الحكومة بالإسراع في إعادة النازحين طوعًا، ودراسة الأسباب التي دعت إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها.
وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق في وقت سابق عن ارتفاع كبير في أعداد حالات الانتحار التي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 298 حالة انتحار.
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