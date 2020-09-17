نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "داعش" يعلن مسؤوليته عن قتل 6 فرنسيين من موظفي الإغاثة في النيجر في المقال التالي
وقد أودت العملية أيضا بحياة مرشدهم النيجيري وسائقهم في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس الماضي.
وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت نقلا عن مصادر رسمية، بأن ثمانية أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين اثنين (مرشد سياحي وسائق)، قتلوا على أيدي مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوري في النيجر، والتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا.
وأضافت أن معظم الضحايا قتلوا بالرصاص، إلا امرأة تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وذبحها.
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