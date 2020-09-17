نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو تركيا "لكبح جماح" المقاتلين التي تدعمهم شمالي سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب، إن على تركيا "كبح جماح" المسلحين السوريين الذين تدعمهم في شمال سوريا والذين "ربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية".

وأضافت اللجنة أيضا أن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل الجيش السوري المعارض، قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني.

وفي تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020، قالت لجنة التحقيق بشأن سوريا، إن "عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتي تميزت بالصبغة الطائفية، تشهد تصاعدا في الصراع الذي بدأ في عام 2011."

Advertisements

وقال باولو بينيرو، رئيس اللجنة، في إفادة صحفية "الجيش الوطني السوري (المعارض) المدعوم من تركيا ربما ارتكب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل في أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب".

وأضاف "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون سقوط ضحايا مدنيين خلال العمليات العسكرية في سوريا.