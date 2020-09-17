روسيا : يجب ألا تتدخل الولايات المتحدة فى علاقاتنا مع قبرص

جاءت هذه التصريحات؛ تعليقًا على محادثة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، والذى أعرب فيها عن قلق الولايات المتحدة حيال رسو السفن الروسية المتجهة إلى سوريا فى موانئ قبرص، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس.
وأضافت زاخاروفا "نعتقد أنه أولًا، يجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل فى شؤوننا الثنائية مع قبرص.. وقلنا دائمًا وما زلنا نقول إن التعاون مع دولة معينة لا يتعارض أبدًا مع مصالح الدول الثالثة، وننصح واشنطن بالالتزام بالمبدأ نفسه".
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