تنظيم ”داعش” يعلن مسؤوليته عن قتل ستة فرنسيين من موظفي الإغاثة في...

ذكر بيان نشره موقع "سايت" الذي يرصد مواقع المتشددين على الإنترنت، اليوم الخميس، أن تنظيم "داعش" أعلن مسؤولية الجماعة التابعة له في غرب إفريقيا عن قتل 6 من موظفي الإغاثة الفرنسيين.

وقد أودت العملية أيضا بحياة مرشدهم النيجيري وسائقهم في محمية طبيعية للزراف في النيجر في التاسع من أغسطس الماضي.

وكانت وسائل إعلام فرنسية أفادت نقلا عن مصادر رسمية، بأن ثمانية أشخاص بينهم 6 فرنسيين ونيجيريين اثنين (مرشد سياحي وسائق)، قتلوا على أيدي مسلحين على دراجات نارية في منطقة كوري في النيجر، والتي تضم آخر قطعان من الزرافات في غرب إفريقيا.

وأضافت أن معظم الضحايا قتلوا بالرصاص، إلا امرأة تمكنت من الفرار فتم القبض عليها وذبحها.