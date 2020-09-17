أرقام تثير الرعب .. ارتفاع قياسي لمعدل وفيات وإصابات كورونا الجديدة في كندا

كشفت رئيسة الصحة العامة الدكتورة تيريزا تام في بيان اليوم الخميس عن أن ارتفاع حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد في كندا قد يعرض للخطر قدرة البلاد على الحفاظ على انتشار الوباء عند "مستويات يمكن التحكم فيها".

وأفادت بيانات حكومية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في كندا، حتى يوم الخميس، قد تجاوز 140 ألف حالة مع 9،199 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.

ولا تزال الزيادة المستمرة في الحالات الجديدة التي يتم الإبلاغ عنها يوميًا تثير القلق.

ومع استمرار انتشار الفيروس، قد يتغير الوضع بسرعة وقد نفقد القدرة على إبقاء حالات كوفيد 19 عند مستويات يمكن التحكم فيها.