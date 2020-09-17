المؤسسة العامة للتقاعد تعلن عن خدمة التعريف بالمعاش الفوري

خلال هذه الأيام تشهد المؤسسة العامة للتقاعد إقبال على رابط الدخول بشكل ملحوظ، خاصة بعد الإعلان الأخير عن ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المتقاعدين المستفيدين من المؤسسة، ومنذ ساعات قليلة أعلنت عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إطلاق خدمة التعريف بالمعاش الفوري، واستقبلت خدمة المستفيدين العديد من التساؤلات من قبل المواطنين حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمة ورابط الاستعلام، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا خطوات التعريف بالمعاش الفوري.

المؤسسة العامة للتقاعد:

تعد المؤسسة العامة للتقاعد من أهم المؤسسات الحكومية التي تهدف إلى دعم الأشخاص المستحقين وتتم تحت إشراف الحكومة السعودية في المملكة، وتضم المؤسسة العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة منها من قبل الأشخاص المستحقين المتقاعدين، وكل خدمة من هذه الخدمات لها طريقة دخول وخطوات يجب اتباعها.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أوضحت منذ أيام عبر صفحتها عن ضرورة تحديث بيانات الأشخاص المستفيدين من المعاش التقاعدي، وأكدت على أن هذا التحديث ليتمكن الشخص المتقاعد من الحصول على المعاش التقاعدي بدون أي صعوبات قد تواجهه، ومن خلال هذا المقال نوضح لكل متابعينا خطوات تحديث البيانات بشكل تدريجي.

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خدمة التعريف بالمعاش الفوري:

تعلن المؤسسة عن إطلاق خدمة التعريف بالمعاش الفوري عبر صفحتها حيث تتيح هذه الخدمة لعملاء المؤسسة العامة (أفراد وجهات)، من استعراض وطباعة تفاصيل المعاش الخاص بالمتقاعد دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الخدمات الإلكترونية.

الدخول على الموقع الرسمي المؤسسة العامة للتقاعد.

الخدمات الإلكترونية

خدمة التعريف بالمعاش الفوري

كتابة كافة البيانات المطلوبة

ثم الضغط على أيقونة عرض

خطوات الخدمة:تحديث بيانات المتقاعد:

أكدت المؤسسة على ضرورة تحديث البيانات للمتقاعدين بشكل مستمر لكي يتمكن المواطن من صرف معاش التقاعد الخاص به، ويتم تحديث البيانات من خلال الدخول على رابط المؤسسة العامة واختيار تحديث البيانات ويتم التحديث.

موعد صرف معاشات التقاعد شهر سبتمبر:

أيام قليلة تفصلنا عن إيداع معاشات التقاعد للأشخاص المستحقين في الحسابات البنكية للمتقاعدين، حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 26 من كل شهر ويتغير موعد الصرف إذا وافق يوم أجازة رسمية، ويوافق موعد الصرف شهر سبتمبر في يوم الأحد الموافق 27 من هذا الشهر.