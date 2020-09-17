الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة في السعودية 2020

أصبح الاستعلام عن التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية من أهم الضروريات للعناية بالمواطن والمقيمين في المملكة، حيث تسعى شركات الـتأمين الصحي إلى تطوير كافة خدماتها لدى المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وقد قامت الحكومة السعودية على تقديم الخدمات اللازمة لدعم المواطنين والمقيمين من خلال وزارة الصحة بكل سهولة من خلال الخدمات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت من اجل توفير الوقت في ظل الظروف التي يمر بها العالم ككل، وسنوضح لكم من خلال مقالنا عن كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة وأهم أهدافه واهم الفئات المستفادة منه.

التأمين الصحي

التأمين الصحي هو التأمين من اجل صحة الأفراد السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية والعناية بهم وتوفير الرعاية وتكاليف العلاج والفحص الطبي لديهم، حيث يتم تقديم افصل الرعاية الصحية بأقل التكاليف مقابل مبلغ رمزي يدفع كل عام، ويعمل بمبدأ تجميع الأفراد الذين تضرروا، ثم تجميع الأموال المخصصة وتقسيمها عليهم بالتساوي على حسب احتياج كل شخص.

تهدف إلى رعاية صحة الأفراد الذين ليس لهم القدرة على تحمل تكاليف العلاج.

تتكفل شركة التأمين بدفع نفقات العلاج من خلال اجراء عقد بين شركة التأمين الصحي وبين الفرد المستفيد وفى حالة تعرض المستفيد لمرض دائم أو مؤقت في المقابل يقوم المستفيد بدفه مبلغ ثابت بشكل سنوي لشركات التأمين.

تعمل شركة التأمين على تحسين افضل خدماتها الصحية من اجل دعم الأفراد.

عليك بالدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة أبشر الإلكترونية.

يظهر لك اختيارين أفرا أو أعمال، قم بالضغط على أفراد.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي ثم اضغط على تسجيل الدخول.يتم تحويلك إلى صفحة الموقع واضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

سوف تظهر أمامك عدة خيارات اختار منها كلمة الجوازات.

ثم اضغط على أيقونه الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين.

قم بإدخال رقم الإقامة البريدي، ثم انقر على كلمة(عرض).

ستظهر لك نافذة أمامك تشمل البيانات الخاصة.

المقيمين في المملكة العربية السعودية والعاملين فى القطاع الحكومي الذين لا يحملون جنسية سعودية.

المقيمين في المملكة العربية السعودية من الأجانب الذين لا يعملون في القطاع العام أو الخاص وفى حال إذا كانت الزوجة لا تحمل الجنسية السعودية يتم استثنائها.

جميع الموظفين اللذين يعملون بالقطاع الخاص وجميع عائلتهم من السعوديين.

ووفقا للمادة 3 في القانون الصحي يشمل أيضا كل من تقدم للاشتراك بالنظام الصحي التعاوني حتى وان كانوا من الفئات الغير مشمولة من النظام الصحي.

أهداف التأمين الصحيالاستعلام عن التأمين الصحي برقم الإقامة من خلال أبشرالفئات المستفادة من التأمين الصحي