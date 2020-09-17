العراق.. استهداف رتلين للقوات الأميركية في بغداد

استهدف هجومان بالعبوات الناسفة رتلين عسكريين أميركيين في منطقتي اللطيفية و أبوغريب في أطراف العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل "دوت الخليج" إن الهجومين لم يخلفا خسائر بشرية، لكنهما أديا إلى خسائر مادية في الرتلين المستهدفين.

يأتي ذلك فيما تستعد الولايات المتحدة لخفض قواتها في العراق إلى نحو ألفي جندي خلال فترة قصيرة جدا.

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وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "سينخفض عدد الجنود الأميركيين في العراق إلى 2000 في فترة قصيرة جدا"، وذلك قبل وقت قصير من بدء الانتخابات الرئاسية الأميركية مطلع نوفمبر المقبل.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 5 آلاف جندي في العراق، في حين يوجد للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش 2500 جندي آخرين في مواقع عدة بالعراق.

وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من العام بالموافقة على رحيل القوات الأجنبية من العراق. وتغادر قوات أميركية وأجنبية البلاد في إطار التقليص.