ملكة جمال العراق تكشف علاقتها برئيس الموساد الإسرائيلي

كشفت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، عن سبب ظهورها برفقة رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، أثناء حضور مراسم توقيع اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

ونشرت عيدان، عدة صور مع مسؤولين على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إحداها صورة مع يوسي كوهين في حديقة البيت الأبيض خلال مراسم توقيع اتفاقات السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقالت عيدان عبر حسابها الشخصي على انستجرام، تعليقًا على الصور: "يوم تاريخي في البيت الأبيض، توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين".

Advertisements

وأعربت عن تخوفها من اتهامها بـ"العمالة" قائلة : "التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. تعلمون أن أصحاب نظرية المؤامرة المجانين سيستخدمون هذه الصورة لاتهامي بالعمالة للموساد".

وعلى "تويتر" نشرت صورتها مع المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان وعلقت قائلة: "أول مرة التقيت فيها بجلعاد كانت في ألمانيا منذ عامين، حيث ألقيت خطابا حث فيه الدول العربية على صنع السلام مع إسرائيل، وها نحن اليوم في العاصمة الأمريكية نشاهد الرؤية تتحقق".

ونشرت صورتها أيضا مع يوسي كوهين، وعلقت ساخرة: "التقطت هذه الصورة مع رئيس الموساد يوسي كوهين لدعم أولئك الذين يزعمون أنني عميلة للموساد".