الفيدرالية السويسرية تستمع للشهود في قضية فساد ناصر الخليفي

كشفت فضائية العربية السعودية، اليوم الخميس، عن سماع المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية لشهود في قضية الفساد المتهم بها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

وذكرت قناة "العربية" أن السكرتير بالوكالة السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ماركوس كاتنر، تبرأ أمام محكمة سويسرية من قضية تقديم رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومالك شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، رشوة للسكرتير السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جيروم فالك.

وتوصلت المحكمة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح حقوق البث للشبكة القطرية من دون عطاءات، كما هو مفترض في مثل هذه الصفقات.

وشهدت المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، أمس الأربعاء، استكمال جلسة الاستماع لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، في اتهامه بالفساد.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن الخليفي كان يجلس بين محاميه ويدون بعض الملاحظات، وسمح له بنزع القناع الطبي.