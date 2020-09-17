شكر وتعازي| تفاصيل اتصال هاتفي بين رئيسيّ حكومتي السودان والعراق

تقدّم رئيس وزراء دولة السودان، عبد الله حمدوك، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لموقف الحكومة العراقية في دعم السودان وتقديم المساعدات الى الشعب السوداني لتجاوز أزمته الإنسانية جراء الفيضانات.
وأعرب الكاظمي، خلال الاتصال الهاتفي، مع رئيس الوزراء السوداني عن تعازيه الحارة للحكومة السودانية في ضحايا كارثة الفيضانات، وأكد حرص العراق، حكومة وشعبا، على التضامن والوقوف الى جانب الشعب السوداني الشقيق، لاجتياز محنتهم الإنسانية، متمنيا النهوض والاستقرار لدولة السودان الشقيقة.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات متعددة.
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