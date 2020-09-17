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رئيس روسي سابق يهاجم بولندا بسبب حادث تحطم طائرة منذ 10 أعوام

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أعلن ممثلو الادعاء في بولندا في وقت سابق من اليوم الخميس أن البلاد تعتزم احتجاز ثلاثة من مراقبي الحركة الجوية الذين عملوا في مطار سمولينسك الشمالي خلال تحطم طائرة عام 2010 التي أودت بحياة الرئيس ليخ كاتشينسكي.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، إن نية وارسو اعتقال ثلاثة من مراقبي الحركة الجوية على خلفية تحطم طائرة سمولينسك "سخيفة" ولا شيء سوى "الهيستريا المعادية للروس".

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وطالب ميدفيديف، الذي كان رئيسا وقت المأساة، السلطات البولندية بوقف التكهنات بشأن الحادث، مؤكدا أن اعتقال أو تسليم المواطنين الروس أمر غير وارد.

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وأكد الرئيس السابق أن سبب الكارثة تم تحديده وأن مستوى التعاون بين موسكو ووارسو كان غير مسبوق في ذلك الوقت.

لكنه أضاف أن بولندا هي المسؤولة عن الحالة المؤسفة للعلاقة بين البلدين ، زاعمًا أن وارسو تحاول تقويض روح الصداقة.

ووفقًا لميدفيديف، تحاول السلطات البولندية توحيد ناخبيها من خلال الخوف من روسيا الصارخ.

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