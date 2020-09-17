)متحدث الاتحاد الأوروبي: مؤشرات إيجابية بشأن استئناف مفاوضات الحل السياسي في ليبيا (فيديو

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أحمد جودة - القاهرة - قال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن هناك مؤشرات إيجابية حول استئناف مفاوضات الحل السياسي في ليبيا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج آخر الأسبوع المذاع على قناة صدى البلد، أن الاتحاد الأوروبي يؤكد دائما على وجود حظر على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، ما فرضته الأمم المتحدة، ولا بد إلا تصل إلى الأراضي الليبية عبر أي بلد أو طرف أو ومنفذ.

وكشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن الأمم المتحدة، تقول إنها تتخذ خطوات عملية من أجل وقف عملية تهريب الأسلحة إلى ليبيا، موضحا أنه يتم التحدث مع كل الشركاء من أجل وقف تلك التدخلات في ليبيا.

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بعدم تصدير البترول صورة غير شرعية مع ضرورة وقف كل أنواع اختراق قرارات الأمم المتحدة، لأن هذا الخرق يزيد الصراع اشتعالا لأنه ضد الاستقرار الدولي واستقرار المنطقة.

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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، اليوم الخميس، إن بولندا تريد من الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة مالية لبيلاروسيا لا تقل عن مليار يورو (1.18 مليار دولار) كجزء من "خطة مارشال" لإعادة بناء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

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تشهد بيلاروسيا احتجاجات حاشدة منذ انتخابات 9 أغسطس، عندما قال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إنه فاز بأغلبية ساحقة. ورفض لوكاشينكو الدعوات لإجراء انتخابات جديدة واتخذ إجراءات صارمة ضد المحتجين وتلقى يوم الاثنين قرضا قيمته 1.5 مليار دولار من روسيا في بادرة دعم.

وقال مورافيكي بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكفيرنيليس إن المساعدة المالية تشكل جزءًا من حزمة الدعم لبيلاروسيا التي سيقترحها في قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 24 و25 سبتمبر. واضاف " يجب أن يكون الصندوق كبيرًا بالفعل.... يجب ألا يقل عن مليار يورو."

وأوضح مورافيكي إن صندوق النقد الدولي يمكن أن يساهم أيضًا في الصندوق، الذي يهدف إلى دعم عملة بيلاروسيا، وتحقيق الاستقرار في اقتصادها، والسماح للبلاد بالاقتراض من تلقاء نفسها.

