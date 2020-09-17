نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تفجر مفاجأة بخصوص تحالفها مع قطر (تفاصيل) في المقال التالي
وفي سياق متصل، قال تيموثي ليندركينغ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس: "سنمضي قدما كما نأمل بتسمية قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي".
وأضاف ليندركينغ، أن هذه الوضعية أي حليف رئيسي من خارج الناتو، تمنح الدول الأجنبية بعض الفوائد في مجالات التجارة الدفاعية والتعاون الأمني، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" البريطانية.
وقبل يومين، قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن انعقاد الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي بين بلاده والولايات المتحدة يعكس العلاقات المزدهرة بينهما.
وأكد الوزير أنها علاقات متينة وأقوى من أي وقت كان، معتبرا أن "التطور بالغ الأهمية في أفغانستان هو أحدث مثال على التفاعل الوثيق بين البلدين على المستوى السياسي".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى حل الخلاف القائم منذ ثلاثة أعوام بين قطر ودول المقاطعة الأربع، مشددا على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتطلع لرؤية حل.
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