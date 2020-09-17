ملعقتان خل و تخلصي من اسمرار الكوع والرقبة وتفتيح المناطق الحساسة

ملعقتان خل و تخلصي من اسمرار اليدين والأرجل و التشققات من الاستعمال الأول و إلى الأبد مضمونة ومجربة نظرًا إلى فوائد الخل العظيمة وباعتباره مكون طبيعي وآمن على البشرة، فسوف تستفيدين من خصائصه الرائعة في تفتح وازالة الجلد الميت من اليدين والقدمين.

تفتيح البشرة

وصفة الخل وزيت اللوز كل ما تحتاجينه هو خلط ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع ملعقة صغيرة من خل التفاح الطازج في وعاء، وبعد ذلك قومي بتدليك يديك بالمزيج لمدة خمس دقائق قومي بتركها على اليدين أو القدمين لربع ساعة ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر، يجب أن تتأكدي أنك لا تملكين حساسية من مل التفاح قبل البدء باستعمال الوصفة.

تبييض الجسم

قومي بمزج ملعقة من بودرة قشر البرتقال مع ملعقة من جل الصبار الطازج وبعدها قومي بتوزيعها على اليدين بالتساوي، وقومي بارتداء قفازات بلاستيكية حتى يتم امتصاص المكونات اتركي المكونات لمدة عشرون دقيقة ثم قومي بنزع القفازات وقومي بتدليك الخليط برفق لتقشير الجلد الميت ثم قومي بشطفها بالماء الفاتر.

تفتيح المناطق الحساسة

قومي بمزج ملعقة كبيرة من مسحوق بيكربونات الصوديوم مت ملعقة كبيرة من ماء الورد الطازج، قومي بتوزيع نصف كمية الخليط على ليفة ثم افركي اليدين والقدمين بهما واتركيه لمدة عشرون دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر يمكنك تكرار الوصفات من مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعيًا حتى تحصلي على النتيجة المرغوبة.