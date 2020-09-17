رومانيا تتسلم منظومات باتريوت للدفاع الجوي 

أعلنت رومانيا تسلمها من الولايات المتحدة، اليوم الخميس، منظومة صواريخ "باتريوت" للدفاع الجوي.
وقال المكتب الصحفي لرئاسة الحكومة إن رئيس الوزراء، لودوفيك أوربان، شارك اليوم في قاعدة "كابو ميديا" العسكرية في حفل تسلم منظومات صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات.
وذكرت وسائل إعلام رومانية في أبريل الماضي، أن رومانيا توجهت بطلب إلى الولايات المتحدة لشراء أنظمة دفاع جوي "باتريوت".
وتحدثت التقارير أيضا عن أن خطط الحكومة الرومانية تشمل إنشاء نظام دفاع جوي متكامل، والذي يجب أن يضم 6 مقاتلات من طراز "F-16"، إلى جانب منظومة "باتريوت".
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