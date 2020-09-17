مقتل 30 شخصا في هجمات غربي إثيوبيا

أعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الخميس، مقتل 30 شخصا في هجمات نفذها مسلحون غربي البلاد.

ووفقا لـ العضو البارز في حزب "حركة أمهرة الوطنية الجديد"، ديسالين تشين، فإن الهجوم وقع في منطقة ميتاكال بإقليم بنيشنقول قماز الحدودي مع السودان.

وقال وفق ما نقلته وكالة رويترز إن: "الهجمات وقعت في الفترة من الـ6 وحتى الـ13 من سبتمبر الجاري، وكان من بين القتلى نساء وأطفال".

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وتابع أن: "جرى اختطاف مزارعين وأفراد من أسرهم واقتيدوا لمدرسة ابتدائية في المنطقة وقيدوا ثم تم إطلاق النار عليهم واحدا تلو الآخر".

وكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في تغريدة على تويتر: "جرى إطلاق سراح 29 اختطفوا كرهائن في بني شنقول قماز"، مشيرا إلى أن المهاجمين هم "جماعات تهدف لإيقاف مسيرة الإصلاحات".

يأتي ذلك مع استمرار العنف في غربي البلاد، وسط مطالب بفتح تحقيق شامل في الواقعة.