الارشيف / أخبار عالمية

مقاتلة روسية تعترض طائرتين عسكريتين أمريكية وبريطانية فوق البحر الأسود

0 نشر
محمد بدر 2020-09-17 22:41 0 تبليغ

Advertisements

وقال المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع عن روسيا والتابع للوزارة، فى بيان: "رصدت وسائل المراقبة الجوية الروسية، يوم 17 سبتمبر 2020، فوق المياه الدولية فى البحر الأسود هدفين جويين كانا يقتربان من حدود الدولة الروسية".

وأضاف: "ومن أجل تحديد هوية الهدفين ومنع انتهاك حدود الدولة الروسية، أقلعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوام قوات الدفاع الجوى الدورية التابعة للدائرة العسكرية الجنوبية".

وحدد طاقم المقاتلة الروسية، حسب البيان، أن الهدفين الجويين هما طائرة استطلاع استراتيجية من طراز "RC-135" تابعة للقوات المسلحة الجوية البريطانية، وطائرة دورية أساسية من نوع "P-8A" تابعة للقوات المسلحة الجوية الأمريكية.

وذكر المركز الوطنى أنه، بعد إقلاع المقاتلة الروسية غيرت الطائرتين مسارهما إلى اتجاه معاكس وابتعدتا عن حدود الدولة الروسية، لتعود "سو-27" إثر ذلك إلى مطار مرابطتها بسلامة.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مقاتلة روسية تعترض طائرتين عسكريتين أمريكية وبريطانية فوق البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا