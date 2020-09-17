ديفيد كاميرون يحذر من تولى ترامب البيت الأبيض لمدة أربع سنوات...

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجعله "يفقد صوابه"، محذرا من أن توليه الحكم لأربع سنوات إضافية "لن يكون أمرا جيدا".
وفي حديثه مع إذاعة "تايمز" للترويج لمذكراته، وجه كاميرون انتقادات للرئيس الأمريكي وطريقة تعامله مع ملفات البيئة والتجارة الدولية.
وقال إن ترامب "ليس مناسبا" لتحقيق التقدم في قضايا التغيرات المناخية والفقر العالمي وتطوير التجارة.
وأضاف: "أعلم أن ترامب يدفع الجميع إلى الجنون، وهو بالتأكيد يفقدني صوابي في الكثير من الأحيان، لكن يجب التعامل مع الأسباب التي أنشأت ترامب، عوضا عن التعامل مع نتائجه".
وكان ترامب في وقت سابق قد أعرب مرارا عن شكوكه في نظرية الدفء العالمي بسبب الاحتباس الحراري، معتبرا إياها "خدعة"، وتعرض للانتقادات من قبل سياسيين ونشطاء البيئة.
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