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تعيين محمد حسين روبلي رئيسا للوزراء في الصومال

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أعلن الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، اليوم الخميس، تعيين محمد حسين روبلي، رئيسا جديدا للوزراء في البلاد. 

وكان الرئيس الصومالي أعلن منذ فترة قصيرة عن تغييرات كبيرة في صفوف القادة الأمنيين في البلاد كما عين بديلا لرئيس بلدية مقديشو الذي توفي متأثرا بجروحه عقب هجوم انتحاري الشهر الماضي.

كانت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على مكتب رئيس البلدية الراحل عبد الرحمن عمر عثمان والذي نفذته فتاة انتحارية ضريرة.

ويحل عمر محمود محمد محل عثمان، الذي كان قد فر إلى بريطانيا لاجئا، وعمل لسنوات عضوا بمجلس بلدية لندن قبل أن يقرر العودة للمساعدة في إعادة بناء بلده الذي مزقته الحرب.

وقال مكتب الرئيس محمد عبد الله فرماجو في بيان إنه عين رؤساء جددا للمخابرات والشرطة والجيش.

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