ترامب: الديمقراطيون غاضبون بسبب تسليم لقاح كورونا قبل موعده

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الديمقراطيين غاضبون من التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" قبل الموعد المحدد.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الديمقراطيون غاضبون من أن اللقاح سيتم تسليمه قبل الموعد المحدد بكثير".

وأضاف: "يكرهون ما يرونه. إن إنقاذ الأرواح يجب أن يجعلهم سعداء وليس في حالة حزن".

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن أن الولايات المتحدة ستحصل على لقاح ضد فيروس SARS-CoV-2 ، وهو الفيروس المسبب لمرض كورونا المستجد، بحلول منتصف أكتوبر - قبل عدة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في أوائل نوفمبر.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تحصل على لقاح كوفيد 19 في الشهر المقبل، إذا وافقت إدارة الغذاء والدواء (FDA) على العقار.

أضاف ترامب: "نحن قريبون جدًا من هذا اللقاح" ، مضيفًا أنه قد يكون جاهزًا بحلول منتصف أكتوبر ، "ربما بعد ذلك بقليل ... بمجرد إعطاء الضوء الأخضر".