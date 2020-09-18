قطر أقدم دولة طبّعت مع إسرائيل| محلل سياسي: آن الآوان لخروج اتفاق السلام من السر إلى العلن

قال المحلل السياسي طارق البرديسي، إن الحديث حول انضمام قطر إلى اتفاق السلام واستجابتها لمحاثات مع إسرائيل بشأن ذلك أمر ليس بجديد، لافتًا إلى أن التطبيع القطري الإسرائيلي قائم منذ سنوات بعيدة ولا يزال وكانت الدوحة أولى الدول الخليجية التى قامت بعقد إتفاق للسلام مع إسرائيل فى السر.

وأوضح البرديسي، لـ دوت الخليج،أن دويلة قطر تقوم بدور وظيفي فقط حتى وإن عقدت إتفاقا فى النور والعلن لن يكون لها دور فى المنطقة مثل الدول التى قامت بالتطبيع من أجل القضية الفلسطينية كـ مصر التى بادرت بعقد إتفاق السلام مع إسرائيل فى 1979، وعلى أثره حدثت المقاطعة العربية ولا ننسي قول الرئيس الراحل أنور السادات " ستأتى الدول العربية التى قاطعتنا مهرولة لعقد سلام مع إسرائيل من أجل القضية" وبالفعل أعلنت الإمارات والبحرين وسيلحق بهما دول أخري فى الطريق للإنضمام لاتفاق السلام.

ولفت "البرديسي"، إلى أن كل دول الخليج دون استثناء تربطها علاقات مع إسرائيل ظلت سنوات طويلة فى السر ومن تحت الطاولة وآن الآوان تخرج هذه العلاقات إلى النور، مشيرًا إلى أن الدوحة لديها أقدم مكتب تمثيل تجاري فى إسرائيل منحها نوعا من النفوذ وسمحت العلاقات القطرية الإسرائيلية الوثيقة بتمرير مساعدات قطرية من غزة لحماس.

جدير بالذكر، أن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الخليج العربي، تيموثي لندركينج قال أن قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل، حسب ما أفادت به "العربية".

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ونقلت سكاي نيوز عربية، عن لندركينج أن الدوحة لديها تاريخ من التفاهم مع إسرائيل، مشيرا إلى أن قطر تعمل منذ سنوات مع تل أبيب على نطاق واسع ولديها علاقات جيدة مع المسؤولين الإسرائيليين.

وفي إيجاز صحفي عبر الهاتف مع عدد من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية لندركينج قوله إن اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل تاريخي ويفتح إمكانات كبيرة للسلام في المنطقة ويعزز الرغبة في الحصول على شرق أوسط أكثر استقرارا.

وفي الشأن الإيراني، أوضح أن إيران نظام ثوري انتهك الكثير من قرارات مجلس الأمن.

وأضاف: "هدفنا ليس المواجهة العسكرية مع إيران ولكن أن تكون هناك مفاوضات مباشرة.. حيث ستعيد العقوبات طهران إلى طاولة المفاوضات".