حزب العمال في البرازيل: دولتنا أصبحت خادمة لإدارة ترامب

أعرب حزب العمال البرازيلي (PT) عن مخاوفه من أن تصبح البرازيل دولة خاضعة "لإملاءات" الولايات المتحدة.
وقال رئيس حزب العمال جيلسي هوفمان في تغريدة على حسابه اليوم الخميس، "بلدنا أصبح خادما لإدارة ترامب ... نريد السلام وليس الحرب على حدودنا!"
وشدد هوفمان على أن إدارة جايير بولسونارو أظهرت مرارًا وتكرارًا "استسلامها لإملاءات" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما يمثل "تحديًا" لسيادة البرازيل.
وانتقدت السياسات الأمريكية الأخيرة تجاه فنزويلا ودعت وزير الخارجية الأمريكي إلى إلغاء زيارته يوم الجمعة.
وغرد هوفمان ايضا قائلا: نريد السلام لا الحرب على حدودنا! اذهب بعيدا، مايك بومبيو!
وبدأ بومبيو جولته التي تستغرق أربعة أيام في أمريكا الجنوبية ، والتي ، وفقًا لوزارة الخارجية ، تهدف إلى إظهار الدعم للديمقراطيات المحلية ، وعلى وجه الخصوص ، احتواء "التهديد" الذي تسميه "نظام مادورو غير الشرعي" في فنزويلا.
وتشمل وجهات بومبيو سورينام والبرازيل وكولومبيا.
وأكدت وزارة الخارجية في البرازيل أنه سيكون من المهم إظهار الدعم الثنائي للشعب الفنزويلي "الفرار من كارثة من صنع الإنسان في فنزويلا".
وتصاعدت حدة الاضطرابات السياسية في فنزويلا بعد أن أعلن النائب المعارض خوان جوايدو نفسه بشكل غير قانوني الرئيس المؤقت للبلاد.
وسرعان ما أيدته الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية ، في حين أن روسيا والصين وتركيا ، من بين دول أخرى ، تعترف فقط بنيكولاس مادورو كرئيس شرعي لفنزويلا.
واتهم مادورو واشنطن بمحاولة القيام بانقلاب في البلاد من أجل السيطرة على مواردها.
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