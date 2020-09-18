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نجل ترامب يبدي استعداده للاستجواب في قضية بنيويورك بعد الانتخابات

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قال محامون يمثلون إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه مستعد للخضوع للاستجواب فيما يتعلق بتحقيق يجريه مكتب المدعي العام في نيويورك بشأن الرئيس ومؤسسة ترامب، إذا كان ذلك الإجراء سيتم بعد الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر.

وقال المحامون في وثيقة قدموها للمحكمة إن إريك ترامب أوضح أنه سيلتزم بمذكرة الاستدعاء من المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، واقترح أربعة تواريخ مناسبة بعد الانتخابات للاستجواب، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأضاف المحامون أن الاقتراح يوضح الانشغال التام لإريك ترامب حتى الانتخابات، و“أهمية تجنب أي مظهر قد يسيس عملية التحقيق“.

وقالت جيمس، في 24 أغسطس، إنها تحقق فيما إذا كان التلاعب قد شاب تعاملات دونالد ترامب وشركته، فيما يتعلق بتقييم الأصول من أجل الحصول على قروض وعلى مزايا اقتصادية وضريبية. ويشغل إريك ترامب منصب نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة ترامب.

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