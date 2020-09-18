اتهم المدعون الفيدراليون ليف بارناس وديفيد كوريا، وهما زميلان للمحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رودي جولياني، بالتآمر للاحتيال على المستثمرين.
وقدم المدعون العامون في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام ضد الثنائي، اليوم الخميس، متهمين إياهم بـ " التآمر لارتكاب عملية احتيال عبر الإنترنت فيما يتعلق بجهودهم لجمع الأموال ظاهريًا لأعمالهم" وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة العدل الأمريكية.
وتتضمن لائحة الاتهام التي ألغيت أيضًا تهمًا إضافية لتمويل الحملات الانتخابية تم تقديمها في أكتوبر 2019 ضد بارناس وكوريا.
ولا توجد اتهامات جديدة ضد الآخرين المتهمين في أكتوبر، إيجور فرومان وأندريه كوكيشكين.
"كما يُزعم، تآمر ليف بارناس وديفيد كوريا في عملية احتيال باستخدام شركة يُزعم أنها تؤمن المستثمرين ضد الاحتيال في الشركات بينما في الواقع ، قاموا بتضليل المستثمرين بشأن ما يمكن فعله بأموالهم، وفقا لما قالته المدعية الأمريكية بالإنابة أودري شتراوس، التي قدمت الشكوى، في البيان.
وتتخذ الشركة معنى مختلفًا في ضوء مزاعم اليوم بأن الشركة كانت وسيلة لارتكاب الاحتيال، وليس التأمين ضده، من المقرر حاليًا أن تبدأ المحاكمة في 1 فبراير 2021.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر محامي ترامب متهم بالتآمر للاحتيال على المستثمرين بـ شركة وهمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.