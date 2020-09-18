نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورونا.. البرازيل تسجل أكثر من 36 ألف إصابة جديدة بالفيروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة البرازيلية 36،303 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البرازيل بلغ 4،455،386 حالة، حسبما أعلنت وكالة رويترز للأنباء.

فيما سجلت الوزارة 829 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 134،106 حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 30,296 مليون إصابة، بينهم أكثر من 949 ألف حالة وفاة، وأكثر من 21,966 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.