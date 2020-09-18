طريقة عمل البسكوت مالح الصحي في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

طريقة عمل البسكوت المالح في المنزل التي يمكن صنعها بطريقة سهله وبسيطة وغير مكلف تماماً، البسكوت المالح من اكثر الوجبات الخفيفة في تناولها، ويعتبر البسكوت المالح من الوجبات التي تحرص السيدات في تواجدها في المنزل دائماً لسد الجوع ما بين الوجبات الأساسية واليومية خصوصاً إن كان لديها أطفال، حيث يفضل الكثير تناول البسكوت المالح كواجبة أفطار أو وجبة عشاء بجانب فنجان قهوة أو الشاي أو الحليب، لذلك تبدأ معظم السيدات بالبحث عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل المالح في المنزل، لذلك تابعو معنا من موضعنا هذا اسهل طريقة لعمل البسكوت الملح في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لا بيض ولا زبدة مكوناتها بسيطة ومتواجده في كل منزل. طريقة عمل البسكوت المالح طريقة عمل البسكوت المالح المكونات عمل البسكوت المالح: تلت تربع كوب دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة صغيرة صودا الخبز.

ربع كوب ماء فاتر دافئ.

ملعقة صغيرة سكر.

اربع ملاعق كبيرة زيت نباتي. طريقة تحضير البسكوت المالح التحضير: في وعاء مناسب نضيف الماء الدافئ، ثم نضيف عليه كلا من الخميرة الفورية ثم نحرك جيدا وتترك جانباً. في وعاء أخر كبير نضيق الدقيق والملح والسكر والبيكنج بودر و صودا الخبز، وزيت الذرة، ثم الخميرة الفورية. نخلط كل المكونات مع بعضها لبعض جيداً حتي نحصل علي عجينة متماسكة، ندلكها حتي تصبح ناعمه طريقة ثم نقوم بتغطيتها ونتركها لمدة ساعه حتي تختمر. بعد أن تختمر ندلكها ثم نقسمها الي قسمين ثم نضع قسم من العجينة علي سطح العمل، ونرشها بالدقيق ثم نفرد العجينة بسمك رقيق، بواسطة قطاع دائري. نقطع العجينة ثم نأخذ عود أسنان خشبي، نعمل بعض الثقاب في كل دائرة، ثم نخلط الزيت مع القليل من الماء، ثم ندهن به الدوائر بالقليل من الملح، ثم نرتبهم في صنية مدهونة بالزيت أو الزبدة. نحضر الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصنية في الفرن ما بين عشرة الي خمسة عشر دقيقة حتي يتحول لونه الي اللون الذهبي وتتماسك العجينة. بعد ذلك ارفعيه عن الفرن وقدمية مع الشاي أو الحليب أو القهوة.

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