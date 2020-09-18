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الرئيس الصومالي يعين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء

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أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أنه عين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء.

ويحل روبلي الوافد الجديد على السياسة محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو بعد صراع على السلطة مع الرئيس.

ولم يقدم مكتب الرئيس الصومالي في بيانه المقتضب الذي نشره على تويتر أي معلومات عن رئيس الوزراء الجديد.

وكان الصراع بين خيري والرئيس قد نشب بسبب الخلاف حول إمكانية تأجيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في فبراير من العام القادم.

 

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