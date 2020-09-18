حملة ترامب تنفى تقريرا عن اعتدائه جنسيا على عارضة أزياء عام 1997

وذكرت "الجارديان" فى التقرير أن إيمى دوريس قالت لها فى مقابلة حصرية إن ترامب اعتدى عليها خارج دورة للمياه فى مقصورة كبار الزوار الخاصة به أثناء بطولة التنس المفتوحة فى الولايات المتحدة عام 1997، وتحسس جسدها وكانت وقتها فى الرابعة والعشرين من عمرها.

وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب اليوم الخميس إن "تلك الادعاءات خاطئة".

وأكدت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب أن "الادعاءات خاطئة تماما. سننظر فى كل الوسائل القانونية المتاحة لمحاسبة الغارديان على النشر الخبيث لتلك القصة التى لا تدعمها أى أسانيد".