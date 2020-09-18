3 انفجارات تهز شرق العاصمة الإيرانية طهران.. فيديو

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بوقوع 3 انفجارات شرقي العاصمة الإيرانية طهران. وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق أحد الانفجارات الذي هزت شرق طهران. ولم تصدر السلطات الإيرانية أي تفاصيل حول الانفجارات حتى الآن.

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