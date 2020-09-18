رئيس بيلاروسيا : الجيش مجبر على تعزيز حدودنا مع ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا

وقال لوكاشينكو -فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس- "لا نعرف ما الذى سيقومون به مستقبلاً، نحن نفهم أن هناك القليل من الحيل المتبقية فى ترسانتهم قبل شن حرب ساخنة. لذلك، نحن مجبرون على سحب القوات من الشوارع ووضع الجيش على أهبة الاستعداد وإغلاق حدود الدولة من الغرب، مع ليتوانيا وبولندا بشكل أساسى"، مضيفا أنه سيتم أيضًا تعزيز حدود الدولة مع أوكرانيا "نحن مضطرون إلى تعزيز حدود الدولة، مع الأسف الشديد، مع شقيقتنا أوكرانيا".
من جهة ثانية، أكد الرئيس البيلاروسى أن بلاده ليست بحاجة للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل دول أخرى، مؤكدا أنها قانونية.
وقال لوكاشينكو -خلال مؤتمر عقد فى "مينسك أرينا"- "اليوم قاموا بتفجير قنبلة جديدة فى بروكسل.. إما البرلمان الأوروبى أو المجلس الأوروبى أعلن كذلك عن عدم اعترافه بانتخاباتنا.. نحن أجرينا الانتخابات وفقا لدستور وقوانين دولتنا، ولا نحتاج إلى أى اعتراف: الانتخابات تمت وهى قانونية".
وجاء هذا التصريح عقب إعلان نواب البرلمان الأوروبى عن رفضهم الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية التى جرت فى بيلاروسيا، ودعوا لفرض عقوبات أوروبية ضد لوكاشينكو، وأيدوا إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية فى بيلاروسيا.
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