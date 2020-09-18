أول تعليق من روسيا على تهديدات أوروبا بفرض عقوبات بسبب قضية نافالني

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرد الروسي على العقوبات الأوروبية المحتملة ضد موسكو بسبب قضية أليكسي نافالني سيكون "دقيقا وعادلا" بناء على مبدأ الرد بالمثل.
وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم: ""نحن نرد بالمثل دائما. ونحن نحاول ألا نكون قاسيين، بل عادلين، ولذلك فإن أعمالنا متناسبة ومماثلة، وهي تشكل ردا دقيقا بذات الأسلوب الذي تلقينا الضربة به".
وتابعت: "نحن نرد لأن الأمور لا يمكن أن تبقى دون رد في الدبلوماسية".
وقالت تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن توسيع العقوبات ضد موسكو: "نحن سنرد على ذلك، مثلما نرد على كل العقوبات والقوائم السوداء والمحاولات بإبعاد وسائل إعلامنا من المجال الإعلامي والقيود على سفر صحفيينا والشخصيات الاجتماعية".
وأعربت عن أسفها لأن تكون روسيا مضطرة للقيام بذلك، مشيرة إلى أن هناك إمكانيات جيدة للتعاون بين روسيا ودول أخرى.
وقالت: "لقد أثبتنا أننا قادرون على مد يد المساعدة حتى إلى أولئك الذين لم يكونوا أبدا من بين أقرب حلفائنا".
وكان البرلمان الأوروبي قد دعا لتوسيع العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية الناشط الروسي أليكسي نافالني، الذي تقول الدول الغربية إنه تعرض للتسميم بمادة كيميائية من مجموعة "نوفيتشوك".
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