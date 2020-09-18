الارشيف / أخبار عالمية

أول تعليق من روسيا على تهديدات أوروبا بفرض عقوبات بسبب قضية نافالني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الرد الروسي على العقوبات الأوروبية المحتملة ضد موسكو بسبب قضية أليكسي نافالني سيكون "دقيقا وعادلا" بناء على مبدأ الرد بالمثل.

وقالت زاخاروفا في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم: ""نحن نرد بالمثل دائما. ونحن نحاول ألا نكون قاسيين، بل عادلين، ولذلك فإن أعمالنا متناسبة ومماثلة، وهي تشكل ردا دقيقا بذات الأسلوب الذي تلقينا الضربة به".

وتابعت: "نحن نرد لأن الأمور لا يمكن أن تبقى دون رد في الدبلوماسية".

وقالت تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي بشأن توسيع العقوبات ضد موسكو: "نحن سنرد على ذلك، مثلما نرد على كل العقوبات والقوائم السوداء والمحاولات بإبعاد وسائل إعلامنا من المجال الإعلامي والقيود على سفر صحفيينا والشخصيات الاجتماعية".

Advertisements

وأعربت عن أسفها لأن تكون روسيا مضطرة للقيام بذلك، مشيرة إلى أن هناك إمكانيات جيدة للتعاون بين روسيا ودول أخرى.

وقالت: "لقد أثبتنا أننا قادرون على مد يد المساعدة حتى إلى أولئك الذين لم يكونوا أبدا من بين أقرب حلفائنا".

وكان البرلمان الأوروبي قد دعا لتوسيع العقوبات ضد روسيا على خلفية قضية الناشط الروسي أليكسي نافالني، الذي تقول الدول الغربية إنه تعرض للتسميم بمادة كيميائية من مجموعة "نوفيتشوك".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أول تعليق من روسيا على تهديدات أوروبا بفرض عقوبات بسبب قضية نافالني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا