ترامب: تحدثنا مع وول مارت وأوراكل بشأن شراء تطبيق تيك توك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إدارته دخلت في محادثات مع شركتي وول مارت وأوراكل، بشأن شراء تطبيق تيك توك الصيني.
وبموجب اقتراح شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق، التي تتخذ من بكين مقرا لها، فإنها "ستحتفظ بمعظم الأعمال التجارية العالمية لـ"تيك توك"، وستنشئ مقرا للتطبيق في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، دخلت شركة بايت دانس، في شراكة مع أوراكل في الولايات المتحدة الأمريكية، في صفقة تهدف إلى تلبية مخاوف إدارة ترامب من تأثير تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأمن القومي.
وتأتي هذه الشراكة بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، وطلب الرئيس دونالد ترامب بيع التطبيق أو إغلاقه في الولايات المتحدة.
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