الإصابة تقصي أوساكا عن الملاعب الرميلة لـ"رولان غاروس"

قالت نعومي أوساكا بطلة أميركا المفتوحة إنها لن تشارك في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في العضلية الخلفية للفخذ.
وكانت اللاعبة اليابانية البالغ عمرها 22 عاما تضع ضمادة كبيرة على الفخذ عندما قلبت تأخرها إلى فوز على فيكتوريا أزارينكا في نهائي أميركا المفتوحة السبت الماضي لتنال لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.
وكتبت المصنفة الثالثة عالميا في مواقع التواصل الاجتماعي "للأسف لن أستطيع المشاركة في فرنسا المفتوحة هذا العام.
"العضلية الخلفية للفخذ ما زالت ملتهبة لذا لا أملك الوقت للاستعداد للعب على الملاعب الرملية. البطولتان كانتا في وقت متقارب بالنسبة لي هذه المرة".
وأضافت "أتمنى التوفيق للمنظمين واللاعبات".
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